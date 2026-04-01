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Vertrag aufgelöst! Rapid und Kulovits einigen sich

Die Hütteldorfer einigen sich mit dem ehemaligen Interimstrainer auf eine vorzeitige Vertragsauflösung.

Vertrag aufgelöst! Rapid und Kulovits einigen sich Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der SK Rapid gibt die Vertragsauflösung mit Ex-Trainer Stefan Kulovits bekannt.

Darüber informieren die Hütteldorfer am Mittwochabend. Der Vertrag des 42-Jährigen wäre ursprünglich bis zum Ende der laufenden Saison befristet gewesen.

Mittlerweile hat Kulovits eine neue Aufgabe gefunden >>>

Kulovits trainierte ab Jänner 2022 die zweite Mannschaft, ab November 2023 war er als Co-Trainer bei der Kampfmannschaft tätig. Zwischen April und Juni 2025 sowie im November und Dezember 2025 war er Interimstrainer, konnte sich zuletzt aber nicht für ein weiteres Engagement als Cheftrainer empfehlen.

Auch Vertrag mit Stöger aufgelöst

"Der SK Rapid dankt Stefan Kulovits, der als Spieler mit Rapid zwei Meistertitel feiern konnte, für sein Engagement und seine Loyalität in den verschiedenen Trainerfunktionen und wünscht nur das Beste für den nächsten Karriereschritt", heißt es seitens des Klubs.

Zuletzt wurde auch der Vertrag von Peter Stöger bei Rapid aufgelöst, er hat bereits eine neue Aufgabe gefunden (mehr dazu>>>).

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