Nach Rapid-Aus: Peter Stöger kehrt zu altem Job zurück

Peter Stöger hat einen neuen Job.

Nachdem sich der Wiener mit Rapid nach seinem Aus im Herbst auf eine Vertragsauflösung geeinigt hatte, kehrt er nun zu seinem alten Job zurück.

Ab sofort fungiert er wieder als TV-Experte bei "Sky". "Ich freue mich, wieder in meine alte Heimat zurückzukehren und meine Expertise bei Sky im Studio einzubringen", so Stöger.

Zuletzt gab es laut "Krone" Gerüchte rund um einen Expertenjob beim ORF.