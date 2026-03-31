Rapid und Peter Stöger einigen sich auf Vertragsauflösung

Der SK Rapid und Peter Stöger haben sich einvernehmlich auf eine vorzeitige Auflösung des ursprünglich bis Sommer 2027 laufenden Vertrags geeinigt. Das geben die Hütteldorfer am Dienstag bekannt.

Stöger wurde im November 2025 nach einer 1:4-Niederlage in der UEFA Conference League gegen Rakow Czestochowa freigestellt. Nun ist der 59-Jährige frei für eine neue Herausforderung.

"Ein Danke gilt ihm für die stets professionelle Kooperation und selbstverständlich wird der ehemalige grün-weiße Meisterkicker und Cheftrainer auch in Zukunft ein gerne gesehener Gast im Allianz Stadion bleiben", schreibt der SK Rapid in einer Aussendung.

Stöger kam im Sommer 2025 zu den Grün-Weißen und war letztendlich nur ein halbes Jahr im Amt. In 27 Pflichtspielen holte er 14 Siege und kassierte neun Niederlagen. Zudem gab es vier Remis. Stöger verließ Rapid mit einem Punkteschnitt von 1,7.

Analytiker beim ORF?

Ob Stöger demnächst eine neue Aufgabe übernimmt, ist noch nicht bekannt.

Laut der "Kronen Zeitung" gibt es Spekulationen, wonach der Wiener während der Weltmeisterschaft als Chefanalytiker beim ORF tätig sein könnte.

Der Artikel wurde um 9:55 Uhr mit der "Krone"-Information aktualisiert.