Marvin Potzmann setzt seine Fußball-Karriere im Unterhaus fort.

Das berichtet "Sky" am Dienstag. Der 31-jährige Allrounder schließt sich nach seinem Abgang vom FK Austria Wien dem steirischen Landesligisten TuS Bad Waltersdorf an.

Für den gebürtigen Wiener kommt der Wechsel in die Oststeiermark dem Abschied aus dem Profifußball gleich - erst am Dienstag wechselte mit Ex-Schweiz- und -Deutschland-Legionär Fabian Schubert ein weiterer bekannter Name ins Unterhaus.

Spielte für fünf Klubs Bundesliga

Seit Sommer 2023 spielte Potzmann für die Wiener Austria, in der vergangenen Saison musste er jedoch zumeist auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Potzmanns Karriere nahm ihren Lauf in der AKA Burgenland, von der aus er einst den Sprung in die Kampfmannschaft des SV Mattersburg schaffte.

Für den SV Grödig, Sturm Graz, den SK Rapid, den LASK und schlussendlich den FAK machte er genau 270 Bundesliga-Spiele. Auch im Europapokal stand er über 30 Mal am Platz.

Diese ÖFB-Kicker stehen noch ohne Verein da

VIDEO: Die Transferflops der Austria