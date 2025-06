Der TSV Hartberg vermeldet die Rückkehr von Julian Halwachs.

Der 1,88 Meter große Mittelfeldspieler kehrt von seiner Leihe bei Zweitliga-Absteiger ASK Voitsberg zurück und ist in der kommenden Saison wieder Teil des Hartberger Bundesliga-Kaders.

Bereits in der Saison 2023/2024 kam Halwachs zu 22 Kurzeinsätzen in Hartberg. In der abgelaufenen Saison in der ADMIRAL 2. Liga absolvierte der 22-Jährige bei Voitsberg 16 Spiele als Startelfspieler und erzielte dabei drei Tore, ehe ihn Mitte März ein Seitenbandeinriss zwei Monate außer Gefecht setzte. Am letzten Spieltag gab Halwachs sein Comeback