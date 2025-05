Trio hat keine Zukunft mehr bei Blau-Weiß Linz

Der FC Blau-Weiß Linz bastelt am Kader für die kommende Saison.

Dieser soll laut einem Bericht von "Sky" allerdings für Kristjan Dobras, Alexander Schmidt und Conor Noß keinen Platz mehr haben.

Die Verträge des Trios laufen allesamt mit Ende dieser Saison aus - und sollen nicht verlängert werden.

Nicht alle schlugen ein

Schmidt wechselte zu Saisonbeginn von Austria Wien in die Stahlstadt und erzielte in 26 Spielen kein Tor. Noß kickt seit 2023 für Blau-Weiß, in der aktuellen Saison hält er bei drei Toren in 19 Pflichtspielen.

Dobras spielte 2021 für ein halbes Jahr für Blau-Weiß, seit Juli 2023 ist er wieder retour. In der laufenden Spielzeit bringt er es auf zwei Tore und drei Assists in 32 Spielen.

Dobras verabschiedet sich

Mittlerweile hat Dobras auch bereits auf seinen bevorstehenden Abgang über die Sozialen Medien reagiert:

"Auch wenn es hier nicht weitergeht, bin ich dankbar für jede Minute, in der ich diesen Verein auf dem Platz vertreten durfte. Mein Weg im Fußball ist noch lange nicht vorbei – im Gegenteil. Ein riesiges Dankeschön an euch Fans: Diese Stimmung im Stadion, eure Treue, euer Alles, alles, alles – das war Gänsehaut pur und bedeutet mir mehr, als Worte ausdrücken könnten."

