Auch am Samstag war wieder einiges los auf dem Transfermarkt.

Sowohl in der ADMIRAL Bundesliga, als auch in der ADMIRAL 2. Liga hat sich was getan.

LAOLA1 fasst wie gewohnt zusammen:

Bundesliga:

Neuer Name: Setzt Rapid doch auf einen jungen Stürmer?

Fix: Davie Selke wechselt ins Ausland, aber nicht zu Rapid

Sturm wird sich noch nach einem neuen Torhüter umsehen

2. Liga:

Stripfing verpflichtet Austria-Kooperationsspieler fest