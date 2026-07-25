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Transfer-Update: Salzburg baut den Kader weiterhin kräftig um

Der Umbruch im Kader der Salzburger setzt sich nahtlos fort. Zwei weitere Akteure verlassen die "Bullen".

Transfer-Update: Salzburg baut den Kader weiterhin kräftig um Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Auch am Cup-Samstag war am heimischen Transfermarkt wieder etwas los!

Vor allem im Lager der Salzburger wird weiterhin fast jeder Stein auf der Suche nach dem Erfolg aus frühreren Saisonen umgedreht.

LAOLA1 liefert euch einen kompakten Überblick zu allen Ereignissen am Transfermarkt:

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Salzburg verleiht ein Mittelfeld-Talent an Hartberg

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Bregenz verpflichtet zwei Japaner

Die Rekord-Einkäufe der 12 Bundesliga-Klubs

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