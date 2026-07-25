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Transfer-Update: Salzburg baut den Kader weiterhin kräftig um
Der Umbruch im Kader der Salzburger setzt sich nahtlos fort. Zwei weitere Akteure verlassen die "Bullen".
Auch am Cup-Samstag war am heimischen Transfermarkt wieder etwas los!
Vor allem im Lager der Salzburger wird weiterhin fast jeder Stein auf der Suche nach dem Erfolg aus frühreren Saisonen umgedreht.
LAOLA1 liefert euch einen kompakten Überblick zu allen Ereignissen am Transfermarkt:
ADMIRAL Bundesliga:
Salzburg trennt sich nach zwei Jahren von einem Mittelfeldspieler
Salzburg verleiht ein Mittelfeld-Talent an Hartberg
ADMIRAL 2. Liga: