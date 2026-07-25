Salzburg verleiht Oliver Lukic innerhalb der Liga

Der FC Red Bull Salzburg gibt Oliver Lukic vorerst ab.

Das 19-jährige Mittelfeld-Talent wird für die kommende Saison an Liga-Konkurrent TSV Hartberg verliehen. Das bestätigen die Vereine am Samstag.

Lukic wechselte im Sommer 2022 aus dem Nachwuchs der Wiener Austria nach Salzburg. Seither war er für die U18 der Red Bull Akademie (20 Spiele, 5 Tore), den Kooperationsklub FC Liefering (45 Spiele, 4 Tore), die Youth-League-Mannschaft der "Bullen" (10 Spiele, 2 Tore) und die Profis des FC Red Bull Salzburg (9 Spiele) im Einsatz.

Hartberg hat sich intensiv um Lukic bemüht

In Hartberg soll der kroatisch-österreichische Doppelstaatsbürger unter Markus Schopp viele Spielminuten sammeln. Die Steirer haben sich laut eigenen Angaben intensiv um Lukic bemüht.

"Mit Oliver gewinnen wir einen vielseitigen Kreativspieler, der auf der Zehn, der Acht oder der Sechs spielen kann. Er ist ein Spieler mit der Qualität, in der letzten Zone aus unterschiedlichen Positionen immer gefährlich zu werden. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm und auf die nächsten gemeinsamen Schritte", so Schopp.

Lukic selbst sagt: "Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung beim TSV Hartberg. Danke an alle Verantwortlichen für das Vertrauen. Ich werde alles geben, um mich sportlich weiterzuentwickeln und der Mannschaft bestmöglich zu helfen. Ich freue mich auf das Team, die Fans und darauf, endlich loszulegen."