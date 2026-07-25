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Transfer-Doppelpack! SW Bregenz holt zwei Japaner
Neben Teenager Yusei Shima kommt auch ein erfahrener Stürmer von Partnerklub Tochigi City.
Schwarz-Weiß Bregenz konnte zwei Japaner ins Ländle lotsen.
Wie vermeldet wird, schließen sich Yusei Shima und Keita Saito dem österreichischen Zweitligisten an.
Shima ist 19 Jahre alt und spielte zuletzt in Schweden bei Hammarby IF. Für die erste Mannschaft von Hammarby blieb der Linksverteidiger jedoch ohne Einsatz. In Bregenz erhält er einen Vertrag bis Saisonende.
Erfahrener Stürmer kommt ebenfalls
Um einiges erfahrener ist Saito: Der Mittelstürmer ist 33 Jahre alt und kommt von Partnerklub Tochigi City. In der abgelaufenen Saison in Japans zweiter Liga traf Saito in neun Spielen drei Mal.
Die Erfahrung Saitos in Japan beschränkt sich jedoch auf die zweite Liga. In der J1 League kam er in seiner gesamten Karriere lediglich ein Mal zum Einsatz.
Auch der Stürmer, der nun seine erste Auslandsstation in Angriff nimmt, unterschreibt bis Saisonende in Bregenz.
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