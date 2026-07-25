Nur 8 Spiele in zwei Jahren: Mittelfeldspieler verlässt Salzburg

Der FC Red Bull Salzburg und Takumu Kawamura gehen getrennte Wege.

Der Japaner wechselt zurück in seine Heimat und schließt sich dort Erstligist Sanfrecce Hiroshima an.

Von dort ist der 26-jährige Mittelfeldmann im Sommer 2024 nach Salzburg gekommen. In den folgenden zwei Saisonen konnte Kawamura aufgrund mehrerer Verletzungen lediglich acht Matches absolvieren.

"Takumu Kawamura hatte bei uns aufgrund verschiedener Umstände keine einfache Zeit und kam leider zu sehr wenigen Spieleinsätzen. Die laufende Vorbereitung hat er ohne Probleme absolviert und wechselt nun in guter körperlicher Verfassung zu seinem Ex-Klub zurück. Dabei wünschen wir ihm alles Gute, Gesundheit und viel Erfolg", sagt Salzburgs Geschäftsführer Sport Marcus Mann.