Zurück in der Bundesliga: Joachim Standfest hat einen neuen Job

Joachim Standfest ist neuer Co-Trainer beim GAK.

Der 45-jährige Steirer ersetzt bei den "Rotjacken" im Team um Cheftrainer Ferdinand Feldhofer Ralph Spirk, der den Verein aus hauptberuflichen Gründen verlassen muss.

Rückkehr an alte Wirkungsstätte

Standfest war zuletzt bis September 2024 Cheftrainer beim SCR Altach. Sein neuer Job in Graz ist gleichzeitig auch eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte.

Zwischen 1998 und 2007 war er für die Grazer neun Jahre als Spieler aktiv und bestritt 263 Pflichtspiele. Mit dem GAK wurde er ein Mal Meister und drei Mal Pokalsieger.

"Nach 19 Jahren zu jenem Verein zurückkehren zu dürfen, bei dem ich fußballerisch aufgewachsen bin, ist etwas ganz Besonderes für mich. Aus eigener Erfahrung weiß ich um das große Potenzial des GAK und freue mich sehr, Teil dieses Projekts zu sein. Gemeinsam mit dem gesamten Team wollen wir die positive Entwicklung des Vereins weiter vorantreiben und kurzfristig den Klassenerhalt sichern", freut sich Standfest auf seine neue Aufgabe.