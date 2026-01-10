-
NEWS
Erwartungen nicht erfüllt: Offensivspieler verlässt Vienna
Im Sommer aus Italien gekommen, nun wieder weg: Das haben sich Klub und Spieler anders vorgestellt.
Bamba Susso und der First Vienna FC haben sich einvernehmlich auf eine vorzeitige Auflösung des bestehenden Vertrags verständigt. Der 23-jährige Offensivspieler aus Gambia verlässt den Verein mit sofortiger Wirkung.
Susso war zu Saisonbeginn aus Pisa auf die Hohe Warte gewechselt und kam in der laufenden Spielzeit in insgesamt elf Pflichtspielen für die Döblinger zum Einsatz, die seinen "großen Einsatzwillen" genau wie den "vorbildlichen Teamgeist" loben.
Dennoch seien die sportlichen Erwartungen beiderseits nicht wie erhofft erfüllt worden. Scorerpunkt gelang in dieser Zeit keiner.