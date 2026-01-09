Fix! Rapid komplettiert Trainerteam mit neuem Co-Trainer

Das Trainerteam von Johannes Hoff Thorup wird mit einem dritten Co-Trainer komplettiert.

Neben dem Dänen Alan Gürkan Arac und dem Serben Luka Pavlović kann der neue Rapid-Trainer in Bälde auch auf die Dienste des Engländers Joe Shulberg zählen.

Der 35-jährige Brite war zuletzt fast ein Jahrzehnt (seit 2017) beim Norwich City FC, bei dem Hoff Thorup bis letzten April Cheftrainer der Profimannschaft war, tätig.

Viel Erfahrung mit jungen Spielern

Shulberg war die letzten drei Jahre dort Leiter der Akademie und hatte vorher unterschiedliche Funktionen im Nachwuchsbereich.

In der Saison 2024/25 war er zudem einige Spiele Assistenztrainer der Profis von Norwich unter den Head-Coaches Johannes Hoff Thorup und Jack Wilshere.

Bei SK Rapid ist er der erste Engländer im Trainerteam seit 100 Jahren.