Neuer Klub für Marco Djuricin in LigaZwa!

Neue Aufgabe für Marco Djuricin in der ADMIRAL 2. Liga!

Der 33-jährige Stürmer wechselt innerhalb der Liga vom First Vienna FC zum SKN St. Pölten. Das geben die Niederösterreicher am Samstag offiziell bekannt.

Erst vor wenigen Tagen wurde sein Vertrag bei den Döblingern aufgelöst. Für die Vienna machte Djuricin in neun Ligaspielen in der Hinrunde zwei Tore.

Mit dem SKN hat er jetzt große Ziele: "Zum einen freue ich mich natürlich hier bei SKN zu sein. Zum anderen habe ich noch einiges vor. Ich möchte nämlich unbedingt noch einmal in der Bundesliga spielen – dafür werde ich alles geben."