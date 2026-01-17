Testspielerfolg für Altach, keine Siege für Ried und BW Linz

Der SCR Altach darf sich über den ersten Sieg unter Neo-Trainer Ognjen Zaric freuen.

Im Testspiel am ÖFB-Campus in Wien-Aspern setzen sich die Vorarlberger mit 2:0 gegen den Zweitligisten FAC Wien durch. Ein Treffer von Anteo Fetahu sowie ein Eigentor der Floridsdorfer bescheren Altach den Sieg. Im ersten Testspiel des Trainingslagers trennte man sich mit 3:3 vom AS Trencin.

Ried mit Niederlage im XXL-Test, Blau-Weiß ohne Tore

Die SV Ried kassiert eine 1:2-Niederlage im abschließenden Testspiel des Trainingslagers in Belek gegen Gornik Zabrze (seit Sommer 2021 spielt Lukas Podolski für den Verein aus Polen). Das Spiel dauert zweimal 60 Minuten, den Rieder Treffer erzielt der erst 18-jährige Jonas Ablinger, der eigentlich bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Mitte spielt.

Keine Tore fallen bei Blau-Weiß Linz gegen den FC Zlin (ebenfalls in Belek), gegen den tschechischen Erstligisten gibt es ein 0:0.

Austria Salzburg gewinnt mit 2:0 gegen den Regionalligisten ASKÖ Oedt.