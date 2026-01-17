NEWS

Testspielerfolg für Altach, keine Siege für Ried und BW Linz

Für Altach gibt es den ersten Sieg unter Neo-Trainer Ognjen Zaric. Die beiden Bundesligisten aus Oberösterreich erreichen gegen internationale Gegner respektable Resultate.

Testspielerfolg für Altach, keine Siege für Ried und BW Linz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SCR Altach darf sich über den ersten Sieg unter Neo-Trainer Ognjen Zaric freuen.

Im Testspiel am ÖFB-Campus in Wien-Aspern setzen sich die Vorarlberger mit 2:0 gegen den Zweitligisten FAC Wien durch. Ein Treffer von Anteo Fetahu sowie ein Eigentor der Floridsdorfer bescheren Altach den Sieg. Im ersten Testspiel des Trainingslagers trennte man sich mit 3:3 vom AS Trencin.

Ried mit Niederlage im XXL-Test, Blau-Weiß ohne Tore

Die SV Ried kassiert eine 1:2-Niederlage im abschließenden Testspiel des Trainingslagers in Belek gegen Gornik Zabrze (seit Sommer 2021 spielt Lukas Podolski für den Verein aus Polen). Das Spiel dauert zweimal 60 Minuten, den Rieder Treffer erzielt der erst 18-jährige Jonas Ablinger, der eigentlich bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Mitte spielt.

Keine Tore fallen bei Blau-Weiß Linz gegen den FC Zlin (ebenfalls in Belek), gegen den tschechischen Erstligisten gibt es ein 0:0.

Austria Salzburg gewinnt mit 2:0 gegen den Regionalligisten ASKÖ Oedt.

Mehr zum Thema

Fix! Dominik Prokop verlässt Hartberg

Fix! Dominik Prokop verlässt Hartberg

Bundesliga
3
Aufsichtsratssitzung: Noch keine Entscheidung bei der Austria

Aufsichtsratssitzung: Noch keine Entscheidung bei der Austria

Bundesliga
56
Neuer Klub für Marco Djuricin in LigaZwa!

Neuer Klub für Marco Djuricin in LigaZwa!

2. Liga
18
Transfer-Update: Salzburg gibt Bundesliga-Rekordeinkauf ab

Transfer-Update: Salzburg gibt Bundesliga-Rekordeinkauf ab

Bundesliga
2
Fix: Salzburg-Rekordeinkauf wechselt in die Ligue 1

Fix: Salzburg-Rekordeinkauf wechselt in die Ligue 1

Bundesliga
17
Struber über Zeit in Salzburg: "Arbeite lieber weit weg"

Struber über Zeit in Salzburg: "Arbeite lieber weit weg"

Bundesliga
47
Premierensieg für Arbeloa! Real schlägt Levante

Premierensieg für Arbeloa! Real schlägt Levante

La Liga
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SV Ried SCR Altach FAC Wien SV Austria Salzburg FC Blau-Weiß Linz Testspiele 2. Liga