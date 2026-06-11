Lustenau holt Schweizer U21-Nationalspieler an Board

Verstärkung für den Bundesliga-Aufsteiger!

Wie Austria Lustenau vermeldet, kommt Dion Kacuri vom FC Basel auf Leihbasis mit Kaufoption nach Vorarlberg. Er soll zumindest eine Saison bleiben.

Der Mittelfeldmann spielte von 2019 bis 2022 im Nachwuchs von GC Zürich. 2022 lief er erstmals in der höchsten Schweizer Spielklasse auf, ehe er 2024 zu Basel wechselte.

Zwei Einsätze in der Europa League

Nach einer absolvierten Leihe lief er in der abgelaufenen Saison sieben Mal in der Super League auf und stand zwei Mal in einer internationalen Begegnung in der UEFA Europa League am Feld. In der Promotion League spielte er neun Mal, dabei war er an sechs Treffern beteiligt.

Zudem steht der 22-Jährige vielseitig einsatzbare Spieler im Kader der U21-Nationalmannschaft.

"Mit Dion konnten wir einen Spieler verpflichten, der zu den größten Talenten der Schweiz zählt. Er überzeugt durch seine hervorragende technische und taktische Ausbildung und kann mehrere Positionen bekleiden. Dank seiner Spielintelligenz und seiner körperlichen Präsenz wird er unserem Spiel zusätzliche Perspektiven und neue Möglichkeiten verleihen", sagte Sportdirektor Alge.