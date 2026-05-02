In der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga gastiert die WSG Tirol beim GAK (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Nach vier Spielen ohne Sieg will der GAK gegen die Tiroler wieder in die Spur finden. Zudem soll drei Runden vor Schluss der Abstand zum Tabellenschlusslicht WAC ausgebaut werden. Dieser beträgt aktuell lediglich einen Punkt. Am verganenen Wochenende musste jedoch gegen genau dieses Team eine 0:1-Niederlage hingenommen werden.

Die WSG kann hingegen mit einem Sieg in Graz den Klassenerhalt fixieren. Gegen Ried konnte man im letzten Spiel drei Punkte holen.

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