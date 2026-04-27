Ingolitsch mit besonderem Lob für Koller nach Debüt-Tor

Am 30. Jänner wechselte Paul Koller vom SCR Altach zum amtierenden Meister SK Sturm Graz.

Keine 48 Stunden später feierte der Innenverteidiger beim Ausscheiden im Viertelfinale des UNIQA-ÖFB-Cups bei Ex-Klub Altach direkt sein Debüt in der Startelf.

Seitdem stand der 24-Jährige in allen Ligaspielen in der Anfangsformation und fungierte dabei in der neuformierten Dreierkette als linker Innenverteidiger.

"Ein Spieler, auf den man sich verlassen kann"

"Der Pauli hat sich hier nahtlos eingefügt und macht seine Sache sehr souverän. Er ist ein Spieler, auf den man sich verlassen kann und der sehr professionell ist. Vor allem er und Albert (Vallci Anm.) haben der Mannschaft viel Stabilität gebracht", fand Cheftrainer Fabio Ingolitsch nur lobende Worte für seinen Schützling.

Einzig gegen Salzburg fehlte er, weil er beim spektakulären 5:2-Auswärtssieg bei der Wiener Austria Mitte März in Minute 74 mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Im zweiten Spiel gegen die Veilchen in der 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga lief es für den Linksfuß zwar persönlich besser, ergebnistechnisch war Enttäuschung angesagt.

Ingolitsch: "Jeder kommt hierher und parkt den Mannschaftsbus" >>>

Tor wichtig, Ergebnis wichtiger

Beim 1:1 in der Murstadt erzielte Koller in Minute 85 den wichtigen Ausgleich für die "Blackies". Es war gleichzeitig sein erster Treffer für die Grazer.

Dafür gab es nach dem Spiel auch Lob vom Coach. "Wir wissen alle, wie gefährlich er auch offensiv ist. Das konnte er bei uns bisher noch wenig unter Beweis stellen. Deswegen freut es mich für ihn, aber natürlich auch für die Jungs, dass er den Ausgleich erzielt hat", hob Ingolitsch die Qualitäten von Koller hervor.

Koller selbst war trotzdem nicht wirklich zufrieden: "Im Endeffekt schön, dass ich ein Tor gemacht habe, aber die drei Punkte wären wichtiger gewesen."

Insgesamt bringt es der Innenverteidiger auf acht Treffer in 90 Bundesliga-Spielen.