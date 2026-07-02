Fußball-Bundesligist GAK muss verletzungsbedingt mehrere Wochen auf seinen australischen WM-Starter Jacob Italiano verzichten.

Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, hat sich der Außenverteidiger bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika einen Muskelbündelriss im Bereich der Adduktoren zugezogen.

WM schon wieder vorbei

Für den 24-Jährigen ist die WM vorbei, er ist bereits wieder zurück in Graz. Dort wird der "Aussie" auch seinen Genesungsprozess bestreiten.

Italiano stand bei seiner ersten WM-Teilnahme in den ersten beiden Gruppenspielen der "Socceroos" gegen die Türkei (2:0) und die USA (0:2) in der Startelf.

Die bittere Verletzung zog er sich im Training vor dem dritten Vorrundenmatch gegen Paraguay (0:0) zu, wodurch der GAK-Stammspieler nicht nur dieses verpasste, sondern auch am Freitag das Sechzehntelfinale gegen Ägypten.