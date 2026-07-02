NEWS

Verletzung! WM-Aus für GAK-Kicker

Ein Muskelbündelriss im Bereich der Adduktoren bedeutet für den Australier das Aus bei der Weltmeisterschaft. Dem GAK wird er länger fehlen.

Verletzung! WM-Aus für GAK-Kicker Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Fußball-Bundesligist GAK muss verletzungsbedingt mehrere Wochen auf seinen australischen WM-Starter Jacob Italiano verzichten.

Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, hat sich der Außenverteidiger bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika einen Muskelbündelriss im Bereich der Adduktoren zugezogen.

WM schon wieder vorbei

Für den 24-Jährigen ist die WM vorbei, er ist bereits wieder zurück in Graz. Dort wird der "Aussie" auch seinen Genesungsprozess bestreiten.

Italiano stand bei seiner ersten WM-Teilnahme in den ersten beiden Gruppenspielen der "Socceroos" gegen die Türkei (2:0) und die USA (0:2) in der Startelf.

Die bittere Verletzung zog er sich im Training vor dem dritten Vorrundenmatch gegen Paraguay (0:0) zu, wodurch der GAK-Stammspieler nicht nur dieses verpasste, sondern auch am Freitag das Sechzehntelfinale gegen Ägypten.

Die besten Bundesliga-Choreos der Saison 2025/26

Sturm Graz

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Vor K.o.-Duell: Ägypten sorgt sich weiter um Superstar Salah

Vor K.o.-Duell: Ägypten sorgt sich weiter um Superstar Salah

Fußball WM
WM-Programm, 2. Juli: Österreich fordert Europameister Spanien

WM-Programm, 2. Juli: Österreich fordert Europameister Spanien

Fußball WM
WM-Programm, 2. Juli: Österreich fordert Europameister Spanien

WM-Programm, 2. Juli: Österreich fordert Europameister Spanien

Fußball WM
WM-Bilanz des Ex-FIFA-Referees: "Die Fans haben mehr vom Spiel!"

WM-Bilanz des Ex-FIFA-Referees: "Die Fans haben mehr vom Spiel!"

Fußball
Große Konkurrenz: Salzburg an U17-Teamspieler Frankreichs dran

Große Konkurrenz: Salzburg an U17-Teamspieler Frankreichs dran

Bundesliga
2
Wechsel nach Belgien! Aufstiegsheld verlässt Austria Lustenau

Wechsel nach Belgien! Aufstiegsheld verlässt Austria Lustenau

Bundesliga
Kehrtwende! Rapid-Verteidiger darf doch gehen

Kehrtwende! Rapid-Verteidiger darf doch gehen

Bundesliga
5

Kommentare

Fußball Ägypten Jacob Italiano Australien (Team Fußball) FIFA WM 2026 Verletzungspause GAK Admiral Bundesliga