Testspiel-Kracher: Rapid empfängt deutschen Kult-Klub
Die Hütteldorfer treffen im Zuge der Vorbereitung auf einen der bekanntesten deutschen Klubs.
Der SK Rapid verkündet am Donnerstag einen echten Testspiel-Kracher!
Wie die Grün-Weißen vermelden, trifft man im Zuge der Vorbereitung am 18. Juli (19 Uhr) auf niemand Geringeren als den HSV. Der deutsche Kult-Klub kehrte nach mehrjähriger Absenz im Vorjahr in die deutsche Bundesliga zurück und spielte eine mehr als solide Comeback-Saison.
Zahlreiche Programmpunkte geplant
Das Spiel steht ganz im Zeichen des Saisonstartfests des SK Rapid. Im Vorfeld der Begegnung findet ab 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz West ein Familientag mit zahlreichen Mitmachstationen statt. Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm (Hüpfburg, Autogrammstunden, Gewinnspiele uvm.) sowie ein großer PUMA-Abverkauf.
Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des 2016 eröffneten Allianz-Stadions blicken die Hütteldorfer auf die erste Dekade in ihrem neuen Zuhause zurück und werden die prägendsten Protagonisten dieser Ära feierlich ehren. Nach dem Schlusspfiff folgen im Business Club weitere Programmpunkte.
Der Vorverkauf für die Partie findet gestaffelt statt:
Für Abo 16 Besitzerinnen und Besitzer auf den gewohnten Platz: ab Donnerstag, 2. Juli ab 11:00 Uhr bis Sonntag, 5. Juli um 23:59 Uhr.
Abo Plus Besitzerinnen und Besitzer mit 50% Rabatt auf den eigenen Aboplatz: Abwahl bis 8. Juli notwendig. SEPA-Lastschriftabbuchung per 9. Juli
Vorverkauf für Mitglieder (bis zu vier Tickets): Montag, 6. Juli ab 11:00 Uhr
Freier Verkauf: ab Dienstag, 7. Juli um 11:00 Uhr