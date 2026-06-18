Testspiel-Kracher: Rapid empfängt deutschen Kult-Klub

Der SK Rapid verkündet am Donnerstag einen echten Testspiel-Kracher!

Wie die Grün-Weißen vermelden, trifft man im Zuge der Vorbereitung am 18. Juli (19 Uhr) auf niemand Geringeren als den HSV. Der deutsche Kult-Klub kehrte nach mehrjähriger Absenz im Vorjahr in die deutsche Bundesliga zurück und spielte eine mehr als solide Comeback-Saison.

Zahlreiche Programmpunkte geplant

Das Spiel steht ganz im Zeichen des Saisonstartfests des SK Rapid. Im Vorfeld der Begegnung findet ab 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz West ein Familientag mit zahlreichen Mitmachstationen statt. Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm (Hüpfburg, Autogrammstunden, Gewinnspiele uvm.) sowie ein großer PUMA-Abverkauf.

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des 2016 eröffneten Allianz-Stadions blicken die Hütteldorfer auf die erste Dekade in ihrem neuen Zuhause zurück und werden die prägendsten Protagonisten dieser Ära feierlich ehren. Nach dem Schlusspfiff folgen im Business Club weitere Programmpunkte.

Der Vorverkauf für die Partie findet gestaffelt statt: