GAK: "Mann kann gegen den LASK verlieren, aber das Wie..."

Nimmt man den Auftakt in die ADMIRAL Bundesliga als Maßstab her, könnte auch die Saison 2026/27 für den GAK eine ganz schwierige werden.

Die "Rotjacken" ließen am Freitag gegen den LASK alles vermissen, was es für eine Überraschung gegen den Doublesieger benötigt hätte, und verloren so klar wie verdient mit 0:3 (Spielbericht>>>).

"Wir sind von Anfang an nicht in die Zweikämpfe gekommen, haben ihnen den Ball geschenkt und waren selbst mit dem Ball zu mutlos. Wenn du nur hinterherläufst, sind die Abstände zwangsläufig zu groß, dann wird es schwer, was zu holen", hadert Peter Michorl nach seinem Bundesliga-Debüt für den GAK.

Kapitän Daniel Maderner ergänzt: "So gut wie keiner hat sein Level erreicht. Gegen den Doublesieger ist es dann unmöglich, Punkte zu machen."

"Du kannst hier verlieren, das ist schon okay"