Mit Kaufoption: SV Ried holt Angreifer von Sturm Graz

Die SV Ried hat sich die Dienste von Peter Kiedl gesichert.

Der 1,93 Meter große Stürmer wechselt leihweise für eine Saison vom SK Sturm Graz nach Oberösterreich. Die Innviertler besitzen eine Kaufoption.

"Wir haben Peter schon länger auf dem Radar und sind froh, dass es jetzt geklappt hat. Er passt als Stürmertyp sehr gut in unsere sportliche Idee, zudem haben wir in den Gesprächen einen äußerst ambitionierten Menschen kennengelernt. Wir freuen uns, einen jungen, österreichischen Stürmer bei uns begrüßen zu dürfen", erklärt Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport bei der SV Ried.

Top-Scorer bei Sturm II

Kiedl war im Jahr 2012 in die Jugend des SK Sturm gewechselt, dort durchlief er alle Akademie-Teams. In der abgelaufenen Saison kam er mit einem Kurzeinsatz gegen den FC Blau-Weiß Linz zu seinem Debüt in der ADMIRAL Bundesliga. Zudem stand er einmal im UEFA Champions League-Kader der Grazer, gegen Atalanta blieb er aber ohne Einsatz.

Der großgewachsene Stürmer lief in der Spielzeit 2024/25 hauptsächlich für Sturm II in der ADMIRAL 2. Liga auf. In 24 Spielen schoss er neun Tore und lieferte vier Assists. Damit wurde er Top-Scorer seines Teams.

"Es bedeutet mir sehr viel, dass ich mich zum ersten Mal in der Bundesliga so richtig zeigen kann. Ich kann es kaum erwarten, dass ich vor der Westtribüne am Platz stehe. Das Gespräch mit der sportlichen Leitung hat mich sofort überzeugt. Als Stürmer will ich die Mannschaft mit meinen Toren und meinem Teamgeist bestmöglich unterstützen", freut sich Kiedl auf die neue Aufgabe.

