Bundesliga-Aufsteiger SV Oberbank Ried möchte sich für das Oberhaus wappnen. Die Oberösterreicher verlängerten bereits mit Cheftrainer Maximilian Senft und Sportchef Wolfgang Fiala, jetzt dürfte ein neuer Stürmer kommen.

Laut der "Oberösterreichischen Nachrichten" steht Peter Kiedl vom SK Sturm Graz unmittelbar vor einer Leihe zur Sportvereinigung. Die "Wikinger" sollen sich auch eine Kaufoption sichern.

Kiedl half Ried im Aufstiegskampf

Der 21-Jährige lief in der abgelaufenen Saison vorwiegend für Sturm II auf, verbuchte dort in 24 Einsätzen neun Treffer und vier Assists. Für die Profis feierte er sein Debüt beim Gastspiel bei Blau-Weiß Linz. Die neun Minuten Anfang Mai blieben am Ende aber die einzigen für die Einser-Mannschaft.

In Ried hat sich Kiedl schon vor dem anstehenden Transfer beliebt gemacht. Mit zwei Treffern beim 3:2-Erfolg von Sturm II gegen Admira leistete er Schützenhilfe im Aufstiegskampf.