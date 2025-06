Die SV Ried fixiert den zweiten Sommertransfer!

Nach der Ausleihe von Peter Kiedl vom SK Sturm gelingt nun der erste feste Transfer: Nevio Zotz wechselt von der AKA Tirol ins Innviertel.

Der 17-jährige Mittelfeldspieler absolvierte bereits zwei Länderspiele für die U18-Auswahl des ÖFB. In der U18-Jugendliga erzielte der Innsbrucker neun Tore in 19 Spielen.

"Mein Ziel ist es, in Ried mein Debüt in der Bundesliga zu schaffen", wird Zotz im Pressestatement der Rieder zitiert: "Ich habe jahrelang darauf hingearbeitet, dass ich mich in der Bundesliga testen kann. Ried ist für mich jetzt der Schritt in die richtige Richtung."

"Feste Größe" verlängert

Außerdem gibt der Bundesliga-Aufsteiger die Vertragsverlängerung von Oliver Steurer bekannt. Der Vertrag des Deutschen wäre ursprünglich am Ende der abgelaufenen Saison ausgelaufen, gilt nun aber bis 2027.

"Oliver Steurer ist seit zwei Jahren eine feste Größe unserer Mannschaft. Seine stabilen Leistungen waren ein wichtiger Grund, warum wir unser großes Ziel im Sommer erreichen konnten", wird Rieds Geschäftsführer Sport Wolfgang Fiala in der Mitteilung zitiert.

Die besten Bilder: Meister-Party in Ried!