Suche wohl beendet! Sturm kurz vor Verpflichtung von Keeper

Sturms-Torhütersuche ist kurz vor dem Abschluss!

Wunschkandidat Oliver Christensen steht unmittelbar vor einem Leih-Wechsel von der AC Fiorentina zu den "Blackies". Das berichtet zumindest Transferexperte Fabrizio Romano.

So sollen sich mittlerweile alle Parteien über eine Leihe einig sein. Noch am heutigen Donnerstag soll der 26-jährige Däne in Graz ankommen und den obligatorischen Medizincheck durchführen.

Damit konnte Sportgeschäftsführer Michael Parensen die noch offene Stelle im Tor noch vor dem Start in der ADMIRAL Bundesliga schließen.

Christensen lief vergangenes Frühjahr leihweise für Serie-B-Absteiger Salernitana auf. Mitbringen würde der Schlussmann immerhin 33 Einsätze in der deutschen Bundesliga für Hertha BSC, zwischen 2021 und 2023 stand er für "die alte Dame" im Tor.

