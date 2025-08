Suche beendet! Sturm verpflichtet neuen Torhüter

Sturms Torhütersuche ist abgeschlossen. Die Grazer verpflichten Wunschkandidat Oliver Christensen.

Der 26-jährige Däne wechselt leihweise für ein halbes Jahr von der AC Fiorentina zum amtierenden Meister und ersetzt den verletzten Stammtorhüter Daniil Khudyakov.

Christensen war in der vergangenen Saison ab Jänner an Salernitana in die Serie B verliehen, wo er in 18 Spielen zum Einsatz kam. Außerdem kann der Däne die Erfahrung von einem A-Länderspiel, 33 Spielen in der deutschen Bundesliga für Hertha BSC Berlin sowie 55 Spielen in der dänischen Superliga für Odense vorweisen.

Sturm hat Christensen "sofort überzeugt"

"Nach der Handgelenks-Verletzung von Daniil Khudyakov wollten wir reagieren und unser Torhüter-Team wieder vervollständigen. Mit Oliver Christensen ist uns das hervorragend gelungen. Oliver konnte in Dänemark, Italien und Deutschland bereits einiges an Erfahrung auf Top-Niveau sammeln und wird uns sofort helfen können. Wir sind froh, mit der Leihvariante bis zum Winter eine sehr gute Lösung mit Florenz gefunden zu haben und freuen uns, Oliver für den SK Sturm in Aktion zu sehen", sagt Sturm Geschäftsführer Sport, Michael Parensen.

Christensen selbst sagt: "Die Gespräche mit den Verantwortlichen des SK Sturm waren sehr positiv und haben mich sofort davon überzeugt, diese Leihe in Angriff nehmen zu wollen. Mit Sturm in der Meisterschaft, Cup und auch im Europacup angreifen zu können, ist eine großartige Aufgabe. Ich freue mich auf die kommenden Monate und hoffe, dem Team mit meinen Qualitäten helfen zu können."

