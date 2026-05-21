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Sturm-Zeugnis: Meisterserie gerissen, aber weiterhin Top?

Der Titel-Hattrick blieb Sturm Graz verwehrt. Nach einem Trainerwechsel zur Winterpause fehlte am Ende dennoch das letzte Stück zur dritten Meisterschaft in Folge.

Textquelle: © LAOLA1
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Nach zwei Meistertiteln in Serie musste sich Sturm Graz diesmal mit Rang zwei zufriedengeben. Zwar hatte man bis zum letzten Spieltag noch theoretische Chancen auf den Titel, letztlich zog man aber gegen den LASK den Kürzeren.

Dabei verlief die Saison nicht ohne Turbulenzen: Nach einer enttäuschenden Hinrunde auf Platz drei trennten sich die Grazer von Trainer Jürgen Säumel.

Als Nachfolger wurde Fabio Ingolitsch vom SCR Altach verpflichtet, der die Mannschaft stabilisierte und zwischenzeitlich sogar an die Tabellenspitze zurückbrachte.

Vor allem in der Meistergruppe ließ Sturm mit mehreren Unentschieden aber zu viele Punkte liegen und wurde so zum "Remis-König" der Liga.

Welche Note diese Saison verdient hat, analysieren July, Hannes und Patrick in der Ansakonferenz.

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Das Saison-Zeugnis für Sturm:

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