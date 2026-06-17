"Zusammengewürfelter Haufen": Sturm Graz startet in Vorbereitung

Die Fußball-Bundesligisten Sturm Graz und Red Bull Salzburg haben am Mittwoch ihren Trainingsauftakt bestritten.

Bei den Salzburgern verschaffte sich der neue Trainer Danny Röhl ein erstes Bild, in der Steiermark fehlten Sturm-Coach Fabio Ingolitsch viele Spieler.

"Wir sind momentan ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Wir haben viele Talente von der zweiten Mannschaft dabei, die sich aufdrängen dürfen", sagte Ingolitsch. "Wir versuchen, die Jungs von der Leine zu lassen."

Neuzugänge mit dabei

Von den Grazer Neuzugängen präsentierten sich zum Auftakt Ammar Helac, Jürgen Heil und Simon Seidl.

"Wir machen wieder das, was wir am liebsten tun: Fußballspielen", erklärte Seidl der APA, der sich nach eigenen Angaben "ganz gut eingelebt" hat. Die Vorfreude sei groß. "Der Verein hat sich unglaublich entwickelt und ich möcht jetzt ein Teil davon sein", sagte der Mittelfeldspieler, der von Absteiger Blau-Weiß Linz kam.

Dagegen fehlte der neue Innenverteidiger Petar Petrovic, der mit dem serbischen Nationalteam in Mexiko war und beim 1:5 gegen den WM-Co-Gastgeber als "Joker" sein Teamdebüt gegeben hatte.

Der 20-Jährige steigt wie die anderen Teamspieler am Montag ins Training ein. Das trifft zum Beispiel für Otar Kiteishvili, Filip Rozga oder Jeyland Mitchell zu. Noch länger fehlt Arjan Malic, der mit Bosnien-Herzegowina bei der WM in Nordamerika weilt.

Leihspieler auf Probe zurück

Ebenfalls am Mittwoch anwesend waren mit Szymon Wlodarczyk (Excelsior Rotterdam), Amady Camara (Nantes), Peter Kiedl (Ried) und Emran Soglo (Zulte Waregem) vier Spieler, deren Leihe in der Fremde ausgelaufen ist.

Ingolitsch will sich das Quartett, das er noch nicht trainiert hat, anschauen, bevor eine Entscheidung getroffen wird. "Da sind Profile dabei, die wir aktuell nicht im Kader haben. Und deswegen stehen die Türen weit offen für alle." Mit den bisherigen Transfers zeigte sich der Sturm-Trainer "sehr zufrieden".

Abwehrspieler Emanuel Aiwu soll indes abgegeben werden. Bei Linksverteidiger Emir Karic "bahnt sich ein Wechsel an", erklärte Geschäftsführer Sport Michael Parensen. Auf dieser Position ergibt sich dadurch Handlungsbedarf.

Bei Dimitri Lavalee, dessen Vertrag ausläuft, spießt es sich momentan. "Wir sind in Gesprächen, aber eine Einigung ist jetzt nicht absehbar", sagte Parensen, der während der WM einen trägen Transfermarkt erwartet. Als Ziel wurde das Erreichen einer internationalen Ligaphase ausgegeben.

Kleine Veränderungen gab es indes im Trainerstab der Grazer >>>