Sturm nimmt slowenischen Stürmer ins Visier

Sturm Graz will mit dem neuen Trainer Fabio Ingolitsch wieder in die Form der Meisterjahre zurückfinden.

Nicht nur auf der Trainerposition streben die Grazer nach Veränderung. Der slowenische Teamspieler Nejc Gradisar soll laut dem ägyptischen Medium "ahlysport" auf der Wunschliste des österreichischen Meisters stehen.

Der Mittelstürmer feierte mit 17 Jahren beim NK Rogaska sein Ligadebüt in Slowenien. Ein Jahr kickte Gradisar dann in Ungarn beim Videoton FC Fehérvár in Ungarns zweiter Spielklasse. Im Jänner 2025 zog es den 23-Jährigen dann in die ägyptische Liga zu Al-Ahly.

Mit diesem Klub nahm Gradisar an der Klub-WM teil, in 38 Spielen kam der Stürmer auf neun Tore und fünf Vorlagen. Sein Vertrag läuft noch bis Juni 2029.