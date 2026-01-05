NEWS

14-Jähriger von der Austria zu Liverpool

Die "Reds" schnappen sich einen Teenager, der zuletzt bei der Wiener Austria gekickt hat.

Während die letzten Formalitäten für einen Wechsel von Ifeanyi Ndukwe noch geklärt werden müssen, schnappt sich der Liverpool FC ein anderes Veilchen.

Myroslav Vaskovskyi heuert in der Akademie der "Reds" an. Der 14-Jährige war bis zuletzt bei der Wiener Austria gemeldet.

Als Flüchtling nach Wien gekommen

Der Ukrainer kam 2022 als Flüchtling in die österreichische Hauptstadt und kickte fortan im Nachwuchs der Veilchen, ehe sich die Familie 2024 wieder aus Wien verabschiedete.

Vaskovskyi war seither aber bei keinem anderen Verein angemeldet.

Ein wenig Ausbildungsentschädigung

Nun hat Liverpool den Teenager, der ursprünglich im Nachwuchs von Lok Kiew ausgebildet wurde, unter Vertrag genommen.

Die Violetten werden eine Ausbildungsentschädigung im niedrigen fünfstelligen Bereich kassieren.

