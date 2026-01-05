NEWS

Elias Havel: Diese Rolle sieht Hartberg für seinen Topstürmer

Als treffsicherer Erfolgsgarant hat sich Elias Havel in Hartberg unverzichtbar gemacht. Bleibt er oder geht er? Trainer Manfred Schmid sieht ihn auf dem besten Weg, sich über starke Leistungen sogar für das ÖFB-Team zu empfehlen.

Elias Havel: Diese Rolle sieht Hartberg für seinen Topstürmer Foto: © GEPA
Der TSV Hartberg überwintert als Tabellenvierter und ist damit eine der positiven Überraschungen in der Herbstsaison.

Mit Elias Havel haben die Oststeirer nicht minder überraschend den besten Torschützen der bisherigen Saison in den Reihen. Zehn Tore in 17 Ligaspielen sind seine Ausbeute.

Potenzielle Interessenten werden laut Trainer Manfred Schmid aber auf taube Ohren stoßen, wie Trainer Manfred Schmid der "Krone" verrät: "Elias werden wir nicht hergeben. Da muss schon eine Summe daherkommen, wo wir nicht Nein sagen können."

Havel einer für das Nationalteam?

Schmid traut Havel nach einer erfolgreichen Saison in Hartberg auch die WM-Teilnahme zu: "Der Plan ist, dass er bis Sommer bleibt. Es steht eine WM an. Er wird die kleine Chance nutzen wollen, dort dabei zu sein. Hier in Hartberg ist er gut aufgehoben, er bekommt Spielpraxis und kann sich zeigen.“

Darüber, ob Havel ein Mann für das ÖFB-Nationalteam werden kann, wurde auch schon in der Ansakonferenz >>> diskutiert.

