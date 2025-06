Sturm Graz sticht offenbar internationale Konkurrenz aus!

Ein Frankreich-Talent für den SK Sturm?

Wenn es nach dem italienischen Sportjournalisten Lorenzo Lepore geht, dann steht der Meister der ADMIRAL Bundesliga unmittelbar vor einer Verpflichtung von Wisler Lazarre.

Der 18-jährige Mittelfeldspieler kommt wohl ablösefrei von EA Guingamp U19 in die Steiermark. Einzig eine Ausbildungsentschädigung soll für den Franzosen fällig werden.

Die Verantwortlichen um Sportchef Michael Parensen sollen sich dabei gegen namhafte Konkurrenz durchgesetzt haben. Laut dem Bericht zeigten auch RC Lens, Stade Rennes, AS Monaco, Juventus Turin und die City Group Interesse an dem 18-Jährigen.

Sturm soll am schnellsten gewesen sein, ihn bereits nach Graz eingeflogen und mit einem klaren Plan überzeugt haben. Lazarre kam in der abgelaufenen National U19 Saison auf elf Einsätze in denen er vier Treffer erzielte.

