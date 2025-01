Bei Sturm Graz deutet sich immer mehr ein Umbruch schon im Winter an.

Mehrere namhafte Akteure wie Gregory Wüthrich, Mika Biereth und William Böving könnten nebst den bereits abgegebenen Erencan Yardimci (Leiheende und retour zu Hoffenheim) und Jusuf Gazibegovic (FC Köln) gehen. Außerdem könnte auch die Leihe von Malick Yalcouye (von Brighton) vorzeitig enden.

Nun könnte sich auch auf Zugangsseite etwas tun. Wie der "Kurier" vermeldet, soll Sturm an der Verpflichtung von Marin Petkov arbeiten. Der 21-Jährige spielt in seiner Heimat bei Levski Sofia und ist bereits zwölffacher A-Teamspieler Bulgariens.

Petkov ist in der Offensive flexibel einsetzbar, spielte in Sofia meist im offensiven Mittelfeld. In seinen bisher 17 Ligaeinsätzen in dieser Saison kommt er auf vier Tore und zwei Vorlagen.

Eine Übersicht zum Winter-Transfergeschehen gibt es stets in der Transferliste>>>