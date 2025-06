Salzburg-Stürmer weckt Begehrlichkeiten in Paris

Salzburg-Angreifer Karim Konaté hat eine schwierige Saison hinter sich.

Aufgrund eines Kreuzbandrisses kam der 21-jährige Stürmer auf lediglich 17 Pflichtspieleinsätze für Red Bull Salzburg, steuerte dabei aber immerhin acht Tore und zwei Assists bei.

Der Ivorer befindet sich zwar nach wie vor im Aufbau, zieht offenbar aber dennoch das Interesse aus dem Ausland auf sich.

Schlägt Aufsteiger mit Red-Bull-Connection zu?

Laut Informationen von "Africafoot" soll sich der FC Paris mit einer Verpflichtung des Nationalspielers der Elfenbeinküste auseinandersetzen. Gespräche darüber sollen bereits laufen und kommende Woche fortgesetzt werden.

Der FC Paris stieg in diesem Sommer in die höchste französische Liga auf. Was noch für einen Transfer sprechen könnte? Red Bull stieg vor wenigen Monaten beim nunmehrigen Ligue-1-Verein ein und besitzt Anteile - was mögliche Verhandlungen um einiges erleichtern könnte.

