Salzburg-Youngster vor erneuter Leihe zu Red-Bull-Klub

Im Frühjahr 2023 wechselte Douglas Mendes per Leihe zum FC Liefering. Im darauffolgenden Sommer wurde der Innenverteidiger für zwei Millionen Euro fix von Red Bull Bragantino zum FC Red Bull Salzburg geholt.

So richtig durchsetzten konnte sich der Brasilianer an der Salzach allerdings nie. Gerade einmal sieben Einsätze für den FC Liefering schauten im Herbst 2023 heraus. Zumindest reichte es für eine Spieltagsnominierung in den Bundesliga-Kader der "Bullen".

Knapper Klassenerhalt

Im Kalenderjahr 2024 folgte eine Leihe zum Ex-Klub Red Bull Bragantino. In der brasilianischen Ganzjahresmeisterschaft entging Mendes mit seinem Team nur knapp dem Abstieg. 20 Einsätze konnte der Abwehr-Mann für sich verbuchen.

Im neuen Jahr geht es wohl erneut dorthin. Der Journalist Lucas Rossafa spricht auf "X" von einer weiteren Leihe bis zum Jahreswechsel.

In Salzburg steht der Brasilianer noch bis 2028 unter Vertrag. Geht sein Stern in seinem Heimatland endgültig auf, könnte er sich langfristig auch an der Salzach durchsetzen.

Alle Gerüchte und Vollzüge - Die Transferliste der Bundesliga >>>

Red Bull Bragantino acerta renovação contratual de Douglas Mendes, ex-Ponte Preta, para próxima temporada.



Toro Loko prorroga empréstimo do zagueiro junto ao Red Bull Salzburg, da Áustria, até o final do Campeonato Brasileiro de 2025.



📷: Ari Ferreira pic.twitter.com/NvGVIfgkSD — Lucas Rossafa (@lucas_rossafa) January 2, 2025

Auf beiden Seiten: Sie spielten für Austria & Red Bull