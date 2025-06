Das Kapitel LASK ist für Robert Zulj überraschend beendet.

Nach drei Jahren, 100 Pflichtspielen und insgesamt 63 Scorerpunkten löst der 33-Jährige seinen Vertrag vorzeitig auf – eine neue Herausforderung im Ausland soll folgen.

Doch wohin könnte es den Spielmacher ziehen? In Episode 19 von LAOLA1 Daily analysieren Patrick und René mögliche Optionen – und ordnen die Situation beim LASK ein.

Außerdem: Österreichs Tennis-Duo startet in Wimbledon. Filip Misolic fordert (heute) Jan-Lennard Struff. Sebastian Ofner ist am Dienstag gegen Hamad Medjedovic im Einsatz. Was ist möglich beim Rasen-Klassiker?

Hier ansehen:

LAOLA1 Daily als Podcast anhören:

Die LASK-Cheftrainer der letzten 20 Jahre