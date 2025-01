Ulmer-Transfer zum GAK ist voraussichtlich geplatzt

Kehrt Andreas Ulmer in die ADMIRAL Bundesliga zurück?

Diese Frage stellen sich Fans des heimischen Fußballs seit der Oberösterreicher im Sommer 2024 nach Vertragsablauf seinen langjährigen Klub Red Bull Salzburg verlassen hat.

Ans Aufhören denkt der 39-Jährige offenbar noch nicht, im Herbst spielte er beim GAK vor. Der Deal dürfte aber nicht zustande kommen. Mittlerweile trainiert der Abwehr-Mann nicht mehr mit den "Rotjacken" mit.

Kader soll verkleinert werden

"Es ist noch nicht fix, aber daraus wird wohl nichts", wird Cheftrainer Rene Poms von der "Krone" zitiert. Auf der Abgangsseite wurde hingegen bereits Michael Cheukoua vermeldet.

Der Kader soll ohnehin ausgedünnt werden, die neuen Spieler dafür aber universeller einsetzbar sein. Ein weiteres Abgangsgerücht aus München umkreist zudem die Murstadt.

Dressel vor Abgang?

Stammspieler Dennis Dressel, im Sommer aus der 2. Deutschen Bundesliga von Hansa Rostock verpflichtet, steht laut "tz" bei seinem Ex-Klub TSV 1860 München hoch im Kurs.

Der 26-Jährige durfte in der ADMIRAL Bundesliga meist von Beginn an ran. Ein derartiger Abgang in die 3. Deutsche Liga wird vom Münchner Medium als möglicher "Transfercoup" benannt.

Demnach ist Dressel aber zufrieden in Graz. Eine enge Verbindung zu "Sechzig" wird ihm dennoch nachgesagt. Schließlich wurde der Bayer von den "Löwen" ausgebildet. Der kriselnde Traditionsverein ist derzeit nur 14. in der Liga, hinkt den Aufstiegsambitionen meilenweit hinterher.