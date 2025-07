Seit der Verletzung von Daniil Khudyakov besteht akuter Handlungsbedarf auf der Torhüter-Position des SK Sturm.

Die Leihe von Stammgoalie Kjell Scherpen lief aus, der Russe war als neue Nummer eins eingeplant.

Radek Vitek soll sich in den letzten Tagen als Favorit hervorgetan haben, wieder dürften die Grazer eine Leihe planen. Doch die Verhandlungen mit Viteks Stammklub Manchester United laufen nicht einwandfrei.

Deal wackelt nicht, aber...

Wie die "Krone" berichtet, wackle der Deal zwar nicht, aber gestalte sich dennoch kompliziert. Nichtsdestotrotz geht das Medium davon aus, dass der tschechische Keeper "in den nächsten Tagen in Graz eintreffen" soll.

Vitek sammelte in der vergangenen Saison bereits reichlich Bundesliga-Erfahrung, war er doch von Manchester United an Blau-Weiß Linz ausgeliehen. In 26 Bundesliga-Einsätzen hielt der 21-jährige Schlussmann sechs Mal die Null.

Sturm-Goalies: Von Konstanten und viel zu vielen Flops