Salzburg-Verteidiger im Visier des FC Barcelona

Winkt dem FC Red Bull Salzburg im Sommer der nächste Millionen-Verkauf?

Innenverteidiger Joane Gadou soll sich im Visier des FC Barcelona befinden. Wie das spanische Portal "Fichajes" berichtet, beobachten die Katalanen die Entwicklung des jungen Franzosen sehr genau.

Zunächst nicht bei den "Großen"

Am Profil des 19-Jährigen sollen den Verantwortlichen vor allem seine technischen Fähigkeiten, gepaart mit der Fähigkeit, sich an ein ballbesitzorientiertes System anzupassen, gefallen.

Sollte es zu einer Verpflichtung kommen, würde Gadou zunächst aber in der zweiten Mannschaft sowie in der renommierten Barca-Akademie "La Masia" weitere Erfahrung sammeln, wie berichtet wird.

Stattliche Ablösesumme kolportiert

Als Ablöse bringt "Fichajes" eine Summe von um die 30 Millionen Euro ins Spiel. Angesichts der angespannten finanziellen Situation der Katalanen eine stattliche Summe. Doch gerade deswegen beobachte man Gadou so genau - Barca will sich bei einer möglichen Verpflichtung ganz sicher sein.

Neben Barca sollen auch weitere bekannte europäische Namen Gadou auf dem Schirm haben. Als heißester Kandidat neben dem FC Barcelona wird RB Leipzig genannt.

In dieser Saison gehört Gadou bei den Salzburgern zum absoluten Stammpersonal und absolvierte bewerbsübergreifend 31 Spiele.