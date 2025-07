Stürmer gesucht: Bedient sich Ried beim SK Rapid?

Schnappt sich die SV Ried noch einen Stürmer?

Wie die "Vorarlberger Nachrichten" in ihrer Printausgabe berichten, soll der Bundesliga-Aufsteiger Interesse an Rapid-Stürmer Noah Bischof signalisieren.

Der 22-Jährige war in der Vorsaison bei den Grün-Weißen nur Ergänzungsspieler, in der Vorbereitung auf diese Saison zog er sich zudem einen Bänderriss am Sprunggelenk zu.

In Hütteldorf hat Bischof noch einen Vertrag bis 2026. Für die Profis lief der Vorarlberger bislang 28 Mal auf, er erzielte einen Treffer und legte ein Tor vor.

Seine Treffsicherheit stellte er bei einer Leihe zur Vienna 2023/24 unter Beweis, in 14 Spielen in der ADMIRAL 2. Liga steuerte er neun Tore und sieben Assists bei.