Salzburg-Testspiel nach Todesfall abgesagt
Die Generalprobe vor dem Pflichtspiel-Auftakt gegen Mamelodi Sundowns fällt aus. Grund ist der Tod von Südafrikas WM-Spieler Jayden Adams.
Der FC Red Bull Salzburg wird am Samstag sein letztes Testspiel vor dem Pflichtspiel-Auftakt nicht gegen Mamelodi Sundowns bestreiten.
Die Generalprobe gegen den Klub aus Südafrika wurde nach dem Todesfall von Jayden Adams abgesagt. Der 25-Jährige verstarb nur wenige Tage nach der WM-Teilnahme mit Südafrika und stand in Diensten des letztjährigen Klub-WM-Teilnehmers.
Die Suche nach einem Ersatzgegner und einem Spielort laufen, die Partie wird jedenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten.
Am Mittwoch bestreiten die Bullen gleich zwei Testspiele: Um 15:00 Uhr trifft man in Anif auf den japanischen Klub Gamba Osaka, um 18:30 Uhr geht es in Nonntal gegen den türkischen Verein Basaksehir Istanbul.