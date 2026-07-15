Salzburg unterliegt asiatischem Champions League-Sieger deutlich

Der FC Red Bull Salzburg muss eine Niederlage im ersten Testspiel am Mittwoch hinnehmen!

Die Truppe von Danny Röhl verliert am Mittwoch gegen Gamba Osaka 0:3, es ist der erste Misserfolg des Neo-Trainers. Die Japaner haben in diesem Jahr die AFC Champions League Two – das Pendant zur UEFA Europa League – gewonnen.

Der japanische Erstligist kann sich nach einem schnellen Doppelschlag von Jebali in der 26. und 29. Minute mit 2:0 absetzen. Hümmet kann daraufhin das dritte Tor nachlegen (54.).

Einige Stammspieler fehlen

Nach rund einer Stunde werden elf Spieler vom Feld geschickt und durch Spieler von Kooperationspartner FC Liefering ersetzt, unter ihnen auch ÖFB-U17-EM-Held Jakob Pokorny. Zuvor fehlen bereits einige Top-Spieler des Bundesligisten. Sie sind am Mittwochabend im zweiten Test gegen Istanbul Basaksehir im Einsatz.

Mit dabei war hingegen Franz Krätzig, der sich nach dem Test kritisch zeigt: "Nach drei positiven Ergebnissen in der Vorbereitung war das heute keine gute Leistung von uns. Und dennoch war es ein wichtiger Test, weil es ein harter und guter Gegner war, der die asiatische Champions League gewonnen hat. Sowas gehört zur Vorbereitung genauso dazu wie Siege", wird er vom Verein zitiert.

Die Aufstellung:

Sarcevic (61. Winklhofer); Lainer (61. Feldinger), Chase (61. Pokorny), Morgalla (61. Onwuzulike), Krätzig (61. Zangerl); Kitano (61. Aleksic), Kawamura (61. Grudzinskas), Camara (61. Ivanschitz); Aguilar (61. Leles), Diakite (61. Nisic/83. Kalimina), Redzic (61. Sulbaran)

Weiter geht es am Abend im Nonntal gegen Istanbul Basaksehir, türkischer Meister von 2020.

Der Artikel wurde um 18:10 Uhr aktualisiert.