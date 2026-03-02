Sonst "weg damit!" - WSG-Coach stellt VAR-Forderungen

Die Chance lebt für die WSG Tirol. Nach dem 3:2-Erfolg bei Blau-Weiß Linz kann die Mannschaft von Philipp Semlic am letzten Spieltag noch die Meistergruppe erreichen.

Der VAR spielte im Duell in der Stahlstadt zwar keine entscheidende Rolle, zum Thema hatte der Tirol-Coach aufgrund der jüngsten Änderungen (Mehr Macht für den VAR! Diese Regeln sind neu >>>) zur kommenden Saison aber dennoch etwas zu sagen.

"Der VAR ist gut, aber wir müssen die Technik verbessern", wird der Cheftrainer von der "Tiroler Tageszeitung" zitiert.

Semlic: Investitionen oder Abschaffung

Dass es bei Spielen um 14:30 Uhr weniger Kameras gebe, bezeichnet er nur als "halbe Geschichte". "Es geht nicht, dass Abseitslinien von Menschen gezogen werden", macht Semlic klar.

Er fordert mehr Investitionen, international sei ein digitales Bild Standard. Sollte dies nicht verbessert werden, ist für den Coach klar: "Dann sage ich: Weg damit! Du nimmst dem Schiedsrichter sonst die Persönlichkeit."

