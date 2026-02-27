VAR-Zukunft in der Bundesliga langfristig gesichert

Seit Freitag gibt es Klarheit über die Zukunft des VAR.

Wie die ADMIRAL Bundesliga und der ÖFB vermelden, ist der Einsatz des Video Assistant Referee langfristig gesichert. Liga und Verband werden künftig mit einem neuen Partner zusammenarbeiten.

Ab der Saison 2026/27 ist mit Sportec Solutions ein neuer technischer Dienstleister am Werk. Sportec Solutions ist ein Joint Venture zwischen dem Technologie-Anbieter Deltatre und der Deutschen Fußball-Liga. Der neue Bundesliga-Partner übernimmt künftig die Betreuung der Infrastruktur.

Mit dem neuen technischen Dienstleister wurde ein Vertrag über acht Saisonen abgeschlossen, die Liga hat eine einmalige Ausstiegsoption nach vier Spielzeiten.

Sportec Solutions auch in Deutschland oder Spanien im Einsatz

"Die Einführung des VAR hat den Fußball – bei allem nach wie vor vorhandenem Gesprächsstoff – jedenfalls gerechter gemacht. In diesem Sinne und für einen professionellen Meisterschaftsbetrieb haben sich die Clubs auch in Zeiten finanzieller Herausforderungen für die Fortführung des VAR entschieden", sagte Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer in einer Aussendung.

Das System von Sportec Solutions, einem Unternehmen mit Sitz in München, kommt unter anderem in der deutschen Bundesliga, der spanischen LaLiga, der Liga Portugal und der Major League Soccer (MLS) zum Einsatz.

VAR-Vertrag wäre mit Saisonende ausgelaufen

Der Bundesliga sei es gelungen, "die Kosten zu senken und einen renommierten Partner mit einem qualitativ hochwertigen Angebot zu gewinnen", hieß es in der Mitteilung. Der ursprüngliche VAR-Vertrag wäre mit Saisonende ausgelaufen.

Die langfristige Bindung biete nun die Möglichkeit, dass sich der österreichische Fußball, die Schiedsrichter und die technischen Innovationen im VAR-Bereich weiterentwickeln, um international attraktiv und wettbewerbsfähig zu sein, erklärte Ali Hofmann, Leiter des "Referee Departments" im ÖFB.

In der österreichischen Bundesliga ist der VAR seit der Saison 2021/22 aktiv. Der bisherige Technik-Anbieter war Hawk-Eye.

