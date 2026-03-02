Austria: Sportvorstand Zorn äußert sich zu Barry-Zukunft

Austria Wien plant, die Option auf eine Vertragsverlängerung bei Abubakr Barry zu ziehen. Der Kontrakt des 25-jährigen Mittelfeldspielers läuft ursprünglich bis Juni 2026.

Das bestätigt Austria-Sportvorstand Tomas Zorn bei "Talk und Tore" von "Sky": "Definitiv geht sein Vertrag über den Sommer hinaus".

Ob der Leistungsträger allerdings auch in der darauffolgenden Saison noch im violetten Trikot aufläuft, lässt Zorn offen. „Das wird man sehen. Ob wir ihn halten können, ist die richtige Frage. Wollen tun wir es, aber ob wir es können, wird der Sommer zeigen“, erklärt der Sportchef.

Dabei spielen "viele Faktoren eine Rolle", aber letzten Endes ist die Austria darauf "angewiesen, Spieler zu verkaufen".