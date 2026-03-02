NEWS

Austria: Sportvorstand Zorn äußert sich zu Barry-Zukunft

Abu Barry ist aus der Austria-Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Wird man ihn auch über den Sommer hinaus halten können?

Austria: Sportvorstand Zorn äußert sich zu Barry-Zukunft Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Austria Wien plant, die Option auf eine Vertragsverlängerung bei Abubakr Barry zu ziehen. Der Kontrakt des 25-jährigen Mittelfeldspielers läuft ursprünglich bis Juni 2026.

Das bestätigt Austria-Sportvorstand Tomas Zorn bei "Talk und Tore" von "Sky": "Definitiv geht sein Vertrag über den Sommer hinaus".

Ob der Leistungsträger allerdings auch in der darauffolgenden Saison noch im violetten Trikot aufläuft, lässt Zorn offen. „Das wird man sehen. Ob wir ihn halten können, ist die richtige Frage. Wollen tun wir es, aber ob wir es können, wird der Sommer zeigen“, erklärt der Sportchef.

Dabei spielen "viele Faktoren eine Rolle", aber letzten Endes ist die Austria darauf "angewiesen, Spieler zu verkaufen".

Admiral Bundesliga Fußball FK Austria Wien Abubakr Barry Tomas Zorn