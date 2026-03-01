Frederiksen nach Hattrick: "Ob Tore oder Punkte, ich nehme alles"

Drei Tore, drei Kunstschüsse und drei enorm wichtige Punkte.

Die WSG Tirol gewinnt beim Tabellen-Schlusslicht FC Blau-Weiß Linz mit 3:2 und der Mann des Abends heißt: Nikolai Baden Frederiksen. Der Däne erzielt drei Traumtore, eines schöner als das andere.

In Minute 13 erstmals zu – ein Freistoß aus rund 20 Metern, unhaltbar über die Mauer. Ein abgefälschter Freistoß von Frederiksen bringt das 2:1, kurz vor der Pause krönt er seine Gala mit einem wuchtigen Distanzschuss aus 25 Metern – Hattrick.

Hier zum Spielbericht >>>

Welches Tor war das schönste? Frederiksen schmunzelt im Sky-Interview nach dem Spiel: "Ich glaube, alle drei waren schön. Aber ich muss auch ihrem ersten Tor Respekt zollen – das war wahrscheinlich das beste Tor heute."

Selbst nach seiner Show bleibt er mannschaftsdienlich: "Ich will einfach nur der Mannschaft helfen. Ich bin gerne hier, der Klub hat mir eine große Chance gegeben. Dass ich etwas zurückgeben kann, bedeutet mir sehr viel."

Träumen von der Meistergruppe: "Wir haben weiterhin eine Chance"

Die Bedeutung der drei Punkte und dass die Chance auf die Meistergruppe damit immer noch lebt, war spürbar.

"Natürlich fühle ich mich sehr gut. Es war ein extrem wichtiges Spiel für uns. Die Tore sind schön, aber viel wichtiger ist, dass die anderen Teams Punkte liegen gelassen haben. Wir haben weiterhin eine Chance – das ist das Wichtigste. Und wir konnten den Abstand nach unten vergrößern", so der Däne weiter.

WSG-Coach Philipp Semlic: "ein großer Sieg"

"Ich bin sehr, sehr stolz auf die Mannschaft und wie sie performed hat. Gerade erste Halbzeit war schon sehr positiv", so Philipp Semlich nach dem Spiel. Weiters ordnet er den Sieg gegen den Tabellenletzten ein: "Mit einem Dreier konnten wir uns von Blau-Weiß weiter absetzen."

Die Chance auf die Meistergruppe lebt – "die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht ein bisschen nach oben gegangen", zeigt sich der Headcoach der WSG optimistisch.

Blau-Weiß: "Enttäuschung ist rießig"

Für Blau-Weiß bleibt die Enttäuschung. Nico Maier bringt es auf den Punkt: "Die Enttäuschung ist riesig jetzt nach dem Spiel." Sein eigenes Traumtor - "Bringt nichts", weil null Punkte bleiben.

Auch Simon Seidl weiß um die mentale Belastung: "Wenn es im Abstiegskampf ist und du hinten drinnen bist, dann ist es für jeden schwierig im Kopf." Dennnoch bleibt er positiv: Die Saison sein noch lange: "Wir werden die Liga halten", so der Blau-Weiß-Spieler.

Blau-Weiß-Coach Michael Köllner möchte seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen und betont, dass sie sich nicht hängen ließ – auch wenn es sich am Ende nicht mehr ausgegangen ist mit dem Ausgleich.

Drei plus drei

Nach einem fußballerisch durchwachsenen Duell, mit unglaublichen Toren durch individuelle Klasse, bringt es Hattrick-Schütze Frederiksen auf den Punkt: "Ob es Tore sind oder einfach nur Punkte – ich nehme alles." An diesem Abend waren es für ihn drei Traumtore und drei Punkte.