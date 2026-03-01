Rapid-Trainer wundert sich: "Der klarste Elfmeter der Saison"

Der SK Rapid erspart sich das Zittern um die Meistergruppe nicht. Das 1:1 in Altach war noch nicht genug, um den Einzug in die Top-6 ins Trockene zu bringen. Spielbericht >>>

Freilich ist dabei die Leistung der Hütteldorfer der Hauptfaktor, die Punkteteilung ein gerechtes Ergebnis.

Zwei Entscheidungen von Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca fielen aber nicht gerade zu Gunsten der Wiener aus, beide Male streitbar.

Zwei Überprüfungen, zweimal Altach-Jubel

Nach einer Viertelstunde geriet Nikolaus Wurmbrand in den "Infight" mit Dejan Stojanovic. Der Altach-Torhüter nahm sein Gegenüber in den Schwitzkasten, beide gingen zu Boden. Ciochirca eilte zum Schirm, entschied sich aber gegen einen Elfmeter.

Kurz vor der Nachspielzeit spitzelt Jakob Schöller den Ball als letzter Mann vor Precious Benjamin weg - ganz schwer auszumachen, ob der Rapid-Verteidiger wirklich zu spät kommt. Wieder geht es zum Flimmerkasten - und diesmal entscheidet sich Ciochirca für eine Revidierung, zeigt dem eingewechselten Youngster Rot.

"So läuft es seit drei oder vier Spielen"

"Für mich war das der klarste Elfmeter der Saison. Ich war einfach überrascht, warum der nicht gegeben wurde", erklärte der Däne gegenüber "Sky" sein Gespräch mit dem Schiedsrichter zur Halbzeit.

Die Erklärung des Unparteiischen: Weil Wurmbrand Stojanovic hinter die Linie gedrängt habe, sei es kein Foul am Rapidler gewesen.

"Wir können nur unsere Performance kontrollieren. Aber so läuft es seit drei oder vier Spielen", musste sich Hoff Thorup doch schon öfter als einmal ärgern.