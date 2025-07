Sohn von Christoph Freund in Gesprächen mit Bundesliga-Klub

Simon Freund könnte bald zu einem österreichischen Bundesligisten wechseln.

Erst in der vergangenen Saison schloss sich der Sohn von Bayern-Sportdirektor Christoph Freund dem in der Salzburger Liga spielenden UFC Siezenheim an.

In der vierthöchsten Spielklasse wurde der Verteidiger rasch zum Stammspieler und hat mit seinen Leistungen auch die SV Ried auf den Plan gerufen. Für die Wikinger lief Freund sogar als Probespieler im Testsiel gegen Dynamo Dresden (1:3) für eine Halbzeit auf.

Entscheidung "in den kommenden Tagen"

Rieds Sportlicher Leiter Wolfgang Fiala bestätigt gegenüber den "SN" die Tatsache, dass Ried in Gesprächen mit Freund steht und meint weiter: "In den kommenden Tagen soll eine Entscheidung fallen."

Der Abwehrspieler soll vorerst für Ried II in der Regionalliga Mitte auflaufen.

Damit würde er eine Liga unter seinem jüngeren Bruder Nikolas Freund spielen. Der 18-Jährige schaffte vor kurzem nämlich den Sprung von der Salzburger U18 zum FC Liefering in die ADMIRAL 2. Liga.

