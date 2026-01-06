NEWS
Neuer Co-Trainer! WAC komplettiert Trainerteam
Jonas Hildebrandt assistiert zukünft Atalan. Ein neuer Individualtrainer unterstützt auch noch.
Das Trainerteam von Trainer Ismail Atalan beim Wolfsberger AC ist nun komplett.
Jonas Hildebrandt ist ab sofort fixer Bestandteil des Trainerteams und steht Ismail Atalan als Co-Trainer zur Verfügung.
Mit David Sencar kommt zudem ein neues Gesicht ins Lavanttal und verstärkt das Wolfsrudel als Individualtrainer.
Er war zuletzt bei der Kapfenberger SV tätig.