Neuer Co-Trainer! WAC komplettiert Trainerteam

Jonas Hildebrandt assistiert zukünft Atalan. Ein neuer Individualtrainer unterstützt auch noch.

Neuer Co-Trainer! WAC komplettiert Trainerteam Foto: © GEPA
Das Trainerteam von Trainer Ismail Atalan beim Wolfsberger AC ist nun komplett.

Jonas Hildebrandt ist ab sofort fixer Bestandteil des Trainerteams und steht Ismail Atalan als Co-Trainer zur Verfügung.

Mit David Sencar kommt zudem ein neues Gesicht ins Lavanttal und verstärkt das Wolfsrudel als Individualtrainer.

Er war zuletzt bei der Kapfenberger SV tätig.

